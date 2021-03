Zoff: “Campionato strano, l’Inter ha un ottimo vantaggio ma la Juve può rinvenire” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dino Zoff, ex bandiera della Juventus, ha parlato a Radio 6 del Campionato, della corsa scudetto che entra nel vivo in questi mesi finali. Queste le sue parole: “È un Campionato strano ma era nella logica vista la pandemia. l’Inter sta senza dubbio facendo una grande stagione e ha tutte le potenzialità per concludere con un grande successo. La Juventus ha avuto qualche passaggio non straordinario, poi ha cambiato tanto con tanti giovani interessanti. Ha tutti i presupposti per riemergere anche se fin qui ha fatto delle partite non da Juventus. Però può rinvenire sulle prime. Juve-Lazio? Mi aspetto una buona gara. La Juve ha qualità, la Lazio se recupera un po’ di forma se la può giocare. Per chi tifo? ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dino, ex bandiera dellantus, ha parlato a Radio 6 del, della corsa scudetto che entra nel vivo in questi mesi finali. Queste le sue parole: “È unma era nella logica vista la pandemia.sta senza dubbio facendo una grande stagione e ha tutte le potenzialità per concludere con un grande successo. Lantus ha avuto qualche passaggio non straordinario, poi ha cambiato tanto con tanti giovani interessanti. Ha tutti i presupposti per riemergere anche se fin qui ha fatto delle partite non dantus. Però puòsulle prime.-Lazio? Mi aspetto una buona gara. Laha qualità, la Lazio se recupera un po’ di forma se la può giocare. Per chi tifo? ...

