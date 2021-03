Un ufficio ci vuole. Il "new normal" mixa presenza e distanza e sarà il modello del futuro (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il lavoro da remoto è stato un passaggio imposto dalla pandemia, ma l’ufficio continua ad avere un ruolo fondamentale. In futuro non avremo persone che lavoreranno solo a distanza o solo in presenza: il giusto mix sarà l?hybrid workplace’, ovvero un nuovo modo di lavorare tra esperienza fisica e digitale”. Sono queste le parole ad HuffPost di Enrico Miolo, Collaboration Leader di Cisco Italia, multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking. Miolo è uno dei sostenitori dello smart working, inteso come lavoro da remoto da affiancare, però, al rientro in ufficio per qualche giorno a settimana. Una soluzione ibrida che anche Google sta perseguendo: Big G l’ha soprannonimata “new normal” e non è l’unico a muoversi verso questa “nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Il lavoro da remoto è stato un passaggio imposto dalla pandemia, ma l’continua ad avere un ruolo fondamentale. Innon avremo persone che lavoreranno solo ao solo in: il giusto mixl?hybrid workplace’, ovvero un nuovo modo di lavorare tra esperienza fisica e digitale”. Sono queste le parole ad HuffPost di Enrico Miolo, Collaboration Leader di Cisco Italia, multinazionale specializzata nella fornitura di apparati di networking. Miolo è uno dei sostenitori dello smart working, inteso come lavoro da remoto da affiancare, però, al rientro inper qualche giorno a settimana. Una soluzione ibrida che anche Google sta perseguendo: Big G l’ha soprannonimata “new” e non è l’unico a muoversi verso questa “nuova ...

Enrico41683175 : RT @AresDanMaster: Dopo una giornata trascorsa in ufficio, l’unica cosa che un #Master vuole trovare al suo ritorno a casa, è uno #slave a… - AresDanMaster : Dopo una giornata trascorsa in ufficio, l’unica cosa che un #Master vuole trovare al suo ritorno a casa, è uno… - Camillo11780992 : RT @Studbull7: Difficile gestirlo prima di entrare in ufficio ?? RT per chi vuole che lo esca a lavoro - Gabry55020967 : #coffeebreakla7 Brava Fusani ora vuole anche salvare chi commette reati come abusi di ufficio i Suoi amici della Lo… - watashiohozon : Anche perché una collega vuole chiedere ad alcuni del suo ufficio se è sposato, AO -

Ultime Notizie dalla rete : ufficio vuole L'Attacco dei Giganti 4 12 Recensione: Politica e inganni La posta in gioco è cambiata, e il piatto è talmente alto che l'esercito non vuole più giocare a ... La bomba che fa saltare in aria l'ufficio di Zachary , uccidendo il capo dell'esercito, cambia tutte ...

Cos'è e come funziona la PEC di Aruba: guida completa Viene scelta quando si vuole avere un certificato di invio e di avvenuta consegna entro tempi ... Basti considerare che per inviare una raccomandata A/R da un ufficio postale sono necessari almeno 4 ...

Il lavoro agile si costruisce, non si copia La Stampa Bonus mobili 2021: un’opportunità per chi vuole arredare casa Il confine, dunque, tra vita privata e vita lavorativa sembra sfuggire. E allo stesso modo quello degli spazi. Non c’è dubbio che le mura domestiche siano state assolute protagoniste di questo anno pa ...

Un ufficio ci vuole. Il "new normal" mixa presenza e distanza e sarà il modello del futuro Goldman Sachs e Barclays pianificano il rientro in ufficio, Google opta per il modello ibrido. Enrico Miolo, Cisco Italia: "Il futuro sarà ...

La posta in gioco è cambiata, e il piatto è talmente alto che l'esercito nonpiù giocare a ... La bomba che fa saltare in aria l'di Zachary , uccidendo il capo dell'esercito, cambia tutte ...Viene scelta quando siavere un certificato di invio e di avvenuta consegna entro tempi ... Basti considerare che per inviare una raccomandata A/R da unpostale sono necessari almeno 4 ...Il confine, dunque, tra vita privata e vita lavorativa sembra sfuggire. E allo stesso modo quello degli spazi. Non c’è dubbio che le mura domestiche siano state assolute protagoniste di questo anno pa ...Goldman Sachs e Barclays pianificano il rientro in ufficio, Google opta per il modello ibrido. Enrico Miolo, Cisco Italia: "Il futuro sarà ...