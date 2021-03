Tokyo 2021, si va verso l’elezioni di 12 donne nel consiglio direttivo del Comitato organizzatore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un passo importante e significativo. Il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Tokyo è pronto per mutare il proprio “spartito” nel consiglio direttivo. C’è, infatti, la richiesta per l’elezione di 12 donne all’interno del consiglio citato. A riferire la notizia sono i media nipponici, sostenendo che questa decisione fa parte di un programma avallato dal nuovo presidente Seiko Hashimoto, dopo le dimissioni per comportamento sessista del predecessore Yoshiro Mori. Allo stato attuale delle cose, ci sono 34 membri, sette dei quali sono donne. La nuova riforma, dunque, porterebbe a un incremento di 45 effettivi nel consiglio direttivo, con una presenza femminile pari a 19 unità, passando quindi dall’attuale 20% al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un passo importante e significativo. Ildei Giochi Olimpici diè pronto per mutare il proprio “spartito” nel. C’è, infatti, la richiesta per l’elezione di 12all’interno delcitato. A riferire la notizia sono i media nipponici, sostenendo che questa decisione fa parte di un programma avallato dal nuovo presidente Seiko Hashimoto, dopo le dimissioni per comportamento sessista del predecessore Yoshiro Mori. Allo stato attuale delle cose, ci sono 34 membri, sette dei quali sono. La nuova riforma, dunque, porterebbe a un incremento di 45 effettivi nel, con una presenza femminile pari a 19 unità, passando quindi dall’attuale 20% al ...

Agenzia_Ansa : Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 è pronto a inoltrare la richiesta per l'elezione di 12 donne all'interno de… - CamunoNet : Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,31%) - butera_linda : RT @molumbe: Tokyo ha presentato ufficialmente richiesta al Governo cinese di interrompere immediatamente l’esecuzione dei tamponi anali su… - ObiettivoN : LA BORSA DI TOKYO IN RIALZO SULLE ASPETTATIVE DELLA CAMPAGNA DI DISTRIBUZIONE VACCINI SIGLATA USA. -… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il comitato organizzatore di Tokyo 2020 è pronto a inoltrare la richiesta per l'elezione di 12 donne all'interno del cons… -