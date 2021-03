Tesla - Gigafactory di Berlino, se Musk non trova dipendenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Tesla è ormai entrata nella fase finale del suo progetto per una Gigafactory alle porte di Berlino, ma questo non vuol dire che non ci siano ancora problemi in vista dell'avvio delle attività, previsto a luglio. Non si tratta solo dei continui ritardi costruttivi o della mancanza dei permessi definitivi, ma anche della difficoltà per la Casa californiana di reclutare i tecnici e gli specialisti di cui ha bisogno. Il quadro è stato ricostruito dal quotidiano Handelsblatt, che rivela anche un presunto ostruzionismo da parte della Volkswagen. Posizioni vacanti. Per la Tesla, il problema principale sarebbe rappresentato dalle difficoltà di coprire alcune posizioni di spicco all'interno della fabbrica in costruzione a Grünheide, a pochi chilometri dalla capitale tedesca. L'Handelsblatt parla di circa 350 posizioni ancora ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè ormai entrata nella fase finale del suo progetto per unaalle porte di, ma questo non vuol dire che non ci siano ancora problemi in vista dell'avvio delle attività, previsto a luglio. Non si tratta solo dei continui ritardi costruttivi o della mancanza dei permessi definitivi, ma anche della difficoltà per la Casa californiana di reclutare i tecnici e gli specialisti di cui ha bisogno. Il quadro è stato ricostruito dal quotidiano Handelsblatt, che rivela anche un presunto ostruzionismo da parte della Volkswagen. Posizioni vacanti. Per la, il problema principale sarebbe rappresentato dalle difficoltà di coprire alcune posizioni di spicco all'interno della fabbrica in costruzione a Grünheide, a pochi chilometri dalla capitale tedesca. L'Handelsblatt parla di circa 350 posizioni ancora ...

