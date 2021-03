Selvaggia Lucarelli censurata da Twitter

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera è andata in onda la prima delle 5 serate di Sanremo. Sui social l’hashtag dedicato al Festival della Canzone italiana è diventato virale in poco tempo e sono stati migliaia i tweet sui brani e sugli artisti. Quelli di, però, non sono stati troppo graditi… Il Festival di Sanremo è uno dei programmi più amati della televisione italiana, che tiene incollati alla televisione giovani Articolo completo: dal blog SoloDonna

tpi : Matilda De Angelis 10, Fiorello 3. Le pagelle della prima serata di Sanremo di @stanzaselvaggia. #Sanremo2021 - stanzaselvaggia : I promossi e i bocciati. #Sanremo2021 - stanzaselvaggia : Racconto quante cose mi sono successe nell’ultimo anno, tra cose che sono morte e un po’ di bellezza che è sopravvi… - NoTEAiMargini : RT @stanzaselvaggia: I promossi e i bocciati. #Sanremo2021 - Giuspad : @elenabonetti @SIPARISipari @matteorenzi Tempo fa, nella trasmissione su radio Capital di Selvaggia Lucarelli, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli

La7

Com'è andata la prima serata dell'esclusivo Festival di Sanremo senza pubblico? A darci una panoramicache su TPI.it svela le pagelle dei protagonisti della serata. Tra i vari volti dello spettacolo, lo sport e naturalmente del mondo della musica, sono emerse (non proprio in ...Dopo aver espresso le sue perplessità,sferra un nuovo attacco alla naufraga e al reality show ambientato in Honduras. Isola dei Famosi,sferra un durissimo ...Nuovo e durissimo attacco di Selvaggia Lucarelli contro Daniela Martani, la nuova naufraga de L'Isola dei Famosi.Selvaggia Lucarelli dà voce a Federico Ciontoli, figlio dell’uomo condannato per l’omicidio di Marco Vannini: gli animi come sempre ...