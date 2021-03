Scuola: da lunedì per 6 mln di studenti possibile dad. Le città a rischio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa, se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Da8 marzo oltre 6 milioni dipotrebbero seguire le lezioni da casa, se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in presenza dove vi siano più di 250 contagi...

Dpcm, pasticcio sull'asporto. Spostamenti, amici, seconde case, parrucchieri: tutte le misure Il testo, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile (inclusi la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta), conferma gran parte delle norme già in vigore, come il divieto di spostarsi tra regioni (...

