Sbarchi, altra tegola sulle Ong: i pm indagano su 24 attivisti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Indelicato I magistrati della città siciliana puntano il dito contro alcune Ong per missioni di salvataggio compiute tra il 2016 e il 2017. L'accusa è di aver concordato le operazioni direttamente con i trafficanti Dopo Ragusa, anche da Trapani è emersa un'inchiesta che vede coinvolte le Ong. Questa volta le indagini hanno a che fare con eventi accaduti tra il 2016 e il 2017 e coinvolgono 24 indagati. I magistrati della città siciliana sospettano soccorsi attuati in accordo con i trafficanti da parte degli equipaggi di alcune navi umanitarie. L'inchiesta partita tre anni fa Così come sottolineato da Repubblica, l'avviso di conclusione delle indagini inviato a 24 indagati è arrivato dopo almeno tre anni di inchiesta. Il periodo di riferimento è quello che va dall'estate del 2016 al giugno del 2017. Si tratta di una delle stagioni più calde sul fronte migratorio.

