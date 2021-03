Sanremo 2021, scaletta seconda serata del 3 marzo: ospiti e ordine di uscita dei cantanti (Di mercoledì 3 marzo 2021) che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Il Festival di Sanremo 2021 è partito! Senza pubblico in platea e con tante restrizioni dovute al Covid, ma l’evento musicale più atteso dell’anno ha saputo tenere incollati tutti alla tv nonostante le difficoltà. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 marzo 2021) che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Il Festival diè partito! Senza pubblico in platea e con tante restrizioni dovute al Covid, ma l’evento musicale più atteso dell’anno ha saputo tenere incollati tutti alla tv nonostante le difficoltà. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - piccoligiganti : Festival di Sanremo - valtellinese75 : RT @AngelisMatilda: Il duetto con @Fiorello ieri sera a @SanremoRai ???? -