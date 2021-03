Sanremo 2021 prima serata: i look più estrosi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Martedì 2 marzo ha preso il via la 71ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ottimi risultati d’ascolto dello scorso anno, Amadeus è stato confermato alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse canora, affiancato ancora una volta da Fiorello. Come di consueto, quando i cantanti in gara si presentano sul palco dell’Ariston, non fanno discutere soltanto i loro brani, ma anche i look che sfoggiano dinanzi alle telecamere. Immancabili, dunque, in occasione di Sanremo 2021 prima serata, sono giunti i commenti del popolo dei social network sui look più stravaganti. Gli utenti di Facebook, Twitter e Instagram si sono scatenati nel giudicare con una buona dose d’ironia quelle che sono state le proposte più “audaci” dei vari artisti, degli ospiti e anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Martedì 2 marzo ha preso il via la 71ª edizione del Festival di. Dopo gli ottimi risultati d’ascolto dello scorso anno, Amadeus è stato confermato alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse canora, affiancato ancora una volta da Fiorello. Come di consueto, quando i cantanti in gara si presentano sul palco dell’Ariston, non fanno discutere soltanto i loro brani, ma anche iche sfoggiano dinanzi alle telecamere. Immancabili, dunque, in occasione di, sono giunti i commenti del popolo dei social network suipiù stravaganti. Gli utenti di Facebook, Twitter e Instagram si sono scatenati nel giudicare con una buona dose d’ironia quelle che sono state le proposte più “audaci” dei vari artisti, degli ospiti e anche ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - UranusReverie : RT @RaiRadio2: «Appena scesa dal palco iniziano ad arrivare i messaggini degli amici… è bello leggerli!» @NaliOfficial nel backstage di #R… - mariavolpe3 : RT @ErreEffe7: Pagelle ne abbiamo? Ottime (si spera) e abbondanti @alaffranchi #Sanremo2021 -