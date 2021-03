Sanremo 2021, il rapper Random e la sua “Torno a te”: testo e significato (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE CANZONI DEL FESTIVAL DI Sanremo 2021 In quest’edizione del Festival di Sanremo i cantanti Big sono 26. Tra loro c’è anche il rapper Random. Nella serata di oggi 3 marzo debutterà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Torno a te”. IL significato DI “Torno A TE” Il rapper riccionese Random aka Emanuele Caso questa sera si esibirà con una canzone scritta a quattro mani con Samuel Balice. Come ha raccontato Random, il suo singolo “Torno a te” ha come tema centrale il riTorno e la ricerca di quella spensieratezza che non proviamo più da un anno a causa del Covid-19. Random cerca di raccontare con le sue parole, tutte le difficoltà che sta ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) LE CANZONI DEL FESTIVAL DIIn quest’edizione del Festival dii cantanti Big sono 26. Tra loro c’è anche il. Nella serata di oggi 3 marzo debutterà sul palco del Teatro Ariston con il brano “a te”. ILDI “A TE” Ilriccioneseaka Emanuele Caso questa sera si esibirà con una canzone scritta a quattro mani con Samuel Balice. Come ha raccontato, il suo singolo “a te” ha come tema centrale il rie la ricerca di quella spensieratezza che non proviamo più da un anno a causa del Covid-19.cerca di raccontare con le sue parole, tutte le difficoltà che sta ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - sottonaperLuke : RT @hvsp_: 2021 e la settimana di sanremo non è ancora stata proclamata festa a scuola #Sanremo2021 - andreaagostinia : RT @opificioprugna: Volevo dirvi che per chi segue Sanremo 2021 fino alla fine sono previsti ristori. ( Anna Mallamo @manginobrioches ) #… -