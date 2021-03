Omicidio Ilenia Fabbri | svolta nelle indagini | arrestati l’ex marito della donna e un conoscente

(Di mercoledì 3 marzo 2021)sull’di, la 46enne sgozzata in casa, a Faenza, il 6 febbraio scorso:e un suosarebbero statie, secondo quanto riporta Ansa, a loro carico si sarebbero determinati “gravi elementi indiziari”. L’ipotesi dell’accusa sarebbe checoniugevittima, da giorni iscritto nel registro degli indagati perpluriaggravato in concorso con persona ignota, abbia premeditato un piano per uccidere lacon cui aveva un contenzioso per questioni economiche. Un delitto su commissione, questo lo scenario che si sarebbe fatto ...

L' ex marito diFabbri , Claudio Nanni, e un suo conoscente sono stati arrestati nella notte per l'della 46enne, sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza , nel Ravennate. Sono ritenuti ...L'ex marito nel ruolo di mandante e un complice come esecutore nell''diFabbri, avvenuto a Faenza (Ra) lo scorso 6 febbraio. La Polizia di Stato di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti ...L'omicidio di Ilenia Fabbri, 46 anni, risale allo scorso 6 febbraio. Due persone sono state arrestate nella notte per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio ...L'ex marito di Ilenia Fabbri e un suo conoscente sono stati arrestati dalla polizia di Ravenna nell'ambito delle indagini sull'omicidio della donna, ...