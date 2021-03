Napoli, tensione alle stelle: retroscena su Insigne e Gattuso dopo Sassuolo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lorenzo Insigne, al termine di Sassuolo-Napoli, non nasconde la delusione ai suoi compagni per il pareggio ottenuto al fotofinish con un ribaltone neroverde. Fa male. Il 3-3 rimediato in Sassuolo-Napoli frena ancora una volta le ambizioni di risalita in classifica da parte della squadra diretta da Rino Gattuso. Al Mapei Stadium gli azzurri pareggiano e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lorenzo, al termine di, non nasconde la delusione ai suoi compagni per il pareggio ottenuto al fotofinish con un ribaltone neroverde. Fa male. Il 3-3 rimediato infrena ancora una volta le ambizioni di risalita in classifica da parte della squadra diretta da Rino. Al Mapei Stadium gli azzurri pareggiano e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

