Napoli | il neurologo sul recupero di Osimhen | “Vi dico quando tornerà in campo”

– "La situazione clinica diè buona. Tra due giorni ci saranno gli ultimi esami, la tac e l'elettroencefalogramma". Lo ha detto Alfredo Bucciero, responsabile della neurochirurgia di Pineta Grande a Radio Kiss Kissfacendo il punto suldopo lo svenimento innel finale del match contro l'Atalanta. "Il calciatore – ha spiegato Bucciero – sta bene e si allena senza problemi. Non so se ci sara' col Bologna, non spetta a noi deciderlo. Ma dal punto di vista neurochirurgico non c'è nulla, non ci sono patemi d'animo. Lui già voleva rientrare, è una forza della natura". Finora il 22nne nigeriano ha giocato in azzurro 16 partite in stagione segnando due gol.