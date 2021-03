Morgan pubblica la versione integrale di “Le brutte intenzioni” | ecco il testo completo

trash_italiano : MORGAN CHE DURANTE #SANREMO2021 PUBBLICA IL VIDEO UFFICIALE DI “LE BRUTTE INTENZIONI” - fckedangel : RT @Martola__: morgan pubblica la versione integrale de “le brutte intenzioni la maleducazione” nel giorno in cui Bugo ritorna a Sanremo: q… - JeanneMiller_ : RT @GiuliaBing9: Ma Morgan che durante #Sanrem2021 pubblica la versione integrale di 'Le brutte intenzioni' ???? - amatisempree_ : RT @trash_italiano: MORGAN CHE DURANTE #SANREMO2021 PUBBLICA IL VIDEO UFFICIALE DI “LE BRUTTE INTENZIONI” - ChipsAmicichips : RT @gayperiod: MENTRE NOI GUARDIAMO SANREMO MORGAN PUBBLICA QUESTO #Sanremo2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Morgan pubblica

Scopriamo ora qualcosa in più sia sulla sua vita privata che. Quanti anni ha? Qual è il ... "Famiglia Cristiana" attacca Achille Lauro: "Lacrime blasfeme" ARTICOLO -punge Amadeus: "...Bugo e, il twerk di Elettra Lamborghini: in questo brano critichi esplicitamente elementi ...il fatto che un gesto spontaneo di Elettra Lamborghini sia stato interpretato dall'opinione...Dopo oltre un anno, Morgan ha pubblicato il video della versione integrale de Le Brutte Intenzioni, la canzone che sancì la rottura con Bugo.Anche quest'anno Morgan non ha perso occasione per tentare di rovinare l'esperienza di Bugo a Sanremo: ecco cosa ha scritto su Instagram.