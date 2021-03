Michelino compie 2 anni | ecco la festa di Paola Caruso

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto personalizzato e a tema per unada bambini al top. Nel giardino di casaha organizzato un party di compleanno per festeggiare i primi duedi. Per lui un ...

2 anni, ecco la festa di Paola Caruso Mamma Paola ha filmato tutte le fasi dell'allestimento e ha voluto che ogni momento della festa fosse ricordato con foto e video. In giardino ha organizzato un party di compleanno per festeggiare i primi due anni di Michelino. Per lui un fotografo professionista ha immortalato tutti i momenti più belli della festa a tema.