“Mi sono commosso, devo dirlo”. Sanremo 2021, Amadeus non si trattiene in conferenza stampa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus, la reazione commossa arriva dopo la messa in onda di Sanremo 2021. Il direttore artistico e conduttore del Festival della musica italiana si è espresso durante la conferenza stampa tenutasi dopo la prima serata. Anche alla luce dei dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2021, Amadues non si è trattenuto nel comunicare a tutti il suo pensiero. La reazione da parte del conduttore prescinde dai numeri registrati. In una contesto che vede ancora un periodo di emergenza sanitaria, i dati Auditel sono secondari: “Io devo dire che sono quasi commosso di tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una grandissima difficoltà, una dietro l’altra. Sentire questi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021), la reazione commossa arriva dopo la messa in onda di. Il direttore artistico e conduttore del Festival della musica italiana si è espresso durante latenutasi dopo la prima serata. Anche alla luce dei dati di ascolto della prima serata del Festival di, Amadues non si è trattenuto nel comunicare a tutti il suo pensiero. La reazione da parte del conduttore prescinde dai numeri registrati. In una contesto che vede ancora un periodo di emergenza sanitaria, i dati Auditelsecondari: “Iodire chequasidi tutto questo. Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una grandissima difficoltà, una dietro l’altra. Sentire questi ...

