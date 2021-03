LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: Mollema solo al comando, alle sue spalle un pugno di corridori tra cui Landa, Ciccone e Bernal (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.44 28? per Mollema, parte Bernal! 15.43 Inizia l’erta di Colla Micheri per Mollema. 15.42 Scende a 22? il vantaggio di Mollema, gli inseguitori non possono permettersi di lasciare un vantaggio troppo ampio al neerlandese prima dell’imbocco di Colla Micheri. 15.41 Schizza a 26? il vantaggio di Mollema, stiamo vedendo un replay del Lombardia 2019. 15.39 15 chilometri al traguardo, Bauke Mollema ha 17? sugli inseguitori. Siamo sul Capo Mele. 15.37 Parte Mollema! Il neerlandese sorprende tutti con il suo classico attacco dalla media gittata che in passato gli ha dato tante gioie. 15.37 Madouas rientra, il Deceuninck in testa è Vansevenant. E’ rimasto dietro, invece, Nairo Quintana. 15.36 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 28? per, parte! 15.43 Inizia l’erta di Colla Micheri per. 15.42 Scende a 22? il vantaggio di, gli inseguitori non possono permettersi di lasciare un vantaggio troppo ampio al neerlandese prima dell’imbocco di Colla Micheri. 15.41 Schizza a 26? il vantaggio di, stiamo vedendo un replay del Lombardia 2019. 15.39 15 chilometri al traguardo, Baukeha 17? sugli inseguitori. Siamo sul Capo Mele. 15.37 Parte! Il neerlandese sorprende tutti con il suo classico attacco dalla media gittata che in passato gli ha dato tante gioie. 15.37 Madouas rientra, il Deceuninck in testa è Vansevenant. E’ rimasto dietro, invece, Nairo Quintana. 15.36 ...

zazoomblog : LIVE Trofeo Laigueglia 2021 in DIRETTA: grande spettacolo in gara. 25 chilometri all’arrivo - #Trofeo #Laigueglia… - pariswheels : RT @Tiz_CyclingLive: Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) - kibria01736 : Trofeo Laigueglia 2021 Live Stream,,,, Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian)????? ???Go Live??… - kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) - Tiz_CyclingLive : Trofeo Laigueglia 2021 [LIVE STREAM] (italian) -