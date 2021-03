Le prove che incastrano Casarini (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Indelicato Un bonifico da 125mila euro erogato a favore della Idro Social Shipping, società proprietaria della Mare Jonio, costituirebbe la prova principale racconta dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine che coinvolge anche Luca Casarini Per i magistrati di Ragusa sono due le prove principali a sostegno delle indagini rivolte verso Luca Casarini e altre tre persone legate a doppio filo alle attività della Mare Jonio, la nave dell'Ong Mediterranea Saving Humans. Da un lato un bonifico da 125mila euro erogato dalla società danese Maersk Tankers alla Idra Social Shipping, proprietaria della Mare Jonio. Dall'altro una finta gravidanza che ha giustificato un trasferimento in elicottero di una donna risultata poi in un buono stato di salute, tanto da essere dimessa da un ospedale siciliano. Un elemento che, secondo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mauro Indelicato Un bonifico da 125mila euro erogato a favore della Idro Social Shipping, società proprietaria della Mare Jonio, costituirebbe la prova principale racconta dagli inquirenti nell'ambito dell'indagine che coinvolge anche LucaPer i magistrati di Ragusa sono due leprincipali a sostegno delle indagini rivolte verso Lucae altre tre persone legate a doppio filo alle attività della Mare Jonio, la nave dell'Ong Mediterranea Saving Humans. Da un lato un bonifico da 125mila euro erogato dalla società danese Maersk Tankers alla Idra Social Shipping, proprietaria della Mare Jonio. Dall'altro una finta gravidanza che ha giustificato un trasferimento in elicottero di una donna risultata poi in un buono stato di salute, tanto da essere dimessa da un ospedale siciliano. Un elemento che, secondo ...

NaliOfficial : Io e l’altra me ????? Una concentrata, l’altra emozionata, una razionale, l’altra completamente sulle nuvole... Una… - tvsorrisi : Dalle 14.30 seguiremo le prove al Teatro Ariston. Vi racconteremo le prime impressioni su tutte le esibizioni che v… - LucaDondoni : Una canzone dove @ARISA_OFFICIAL non gioca con l’Arisa che ha dentro e cerca il tono alto quasi per forza. Come per… - ilgiornale : Un bonifico da 125mila euro erogato a favore della Idro Social Shipping, società proprietaria della Mare Jonio, cos… - antatrizia : RT @Invalsi_social: Secondo giorno di prove INVALSI. Gli studenti dell’ultimo anno delle superiori hanno svolto quasi 12.000 nuove prove, c… -