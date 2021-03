Juventus, infortunio Dragusin: esami in corso per il difensore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dragusin al J Medical: controlli anche per il difensore rumeno. Visite in mattinata per il giovane centrale della Juventus (Marco Baridon inviato al J Medical) – Intorno alle 10.40 di questa mattina Radu Dragusin si è recato al J Medical per sottoporsi ad alcuni controlli. Il centrale rumeno ieri è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di Juve-Spezia. Le sue condizioni saranno meglio valutate nelle prossime ore. ? Controlli al J Medical per Radu #Dragusin ?? pic.twitter.com/pxTHGYuZd4 — JuventusNews24.com (@junews24com) March 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)al J Medical: controlli anche per ilrumeno. Visite in mattinata per il giovane centrale della(Marco Baridon inviato al J Medical) – Intorno alle 10.40 di questa mattina Radusi è recato al J Medical per sottoporsi ad alcuni controlli. Il centrale rumeno ieri è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di Juve-Spezia. Le sue condizioni saranno meglio valutate nelle prossime ore. ? Controlli al J Medical per Radu #?? pic.twitter.com/pxTHGYuZd4 —News24.com (@junews24com) March 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

