Il reddito di cittadinanza ingrassa gli immigrati | 239 stranieri denunciati dalla GdF

Ultime Notizie dalla rete : reddito cittadinanza

Ildisembra aver funzionato come sostegno ai più deboli. Molto meno come leva per l'ingresso al lavoro. Che fare? Era evidente sin dall'inizio che ildiha ...di, la Guardia di Finanza di Rovigo controlla 673 percettori e denuncia 239 stranieri. Esposti alle Procure di 17 province italianedi, la GdF di Rovigo ...I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo hanno svolto delle verifiche per accertare la regolarità dei requisiti di chi ...I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo hanno svolto delle verifiche per accertare la regolarità dei requisiti di chi ...