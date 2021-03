Esercito e Protezione Civile in campo per la vaccinazione di massa. Ecco numeri e incognite: pochi infermieri, Croce Rossa in stand by (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Esercito in mimetica e quello ‘laico’ della Protezione Civile per riorganizzare il piano di vaccinazione di massa, che dovrebbe scattare da aprile. Un mese al massimo per uniformare e pianificare la campagna con l’obiettivo di implementare il numero delle somministrazioni, quando le forniture di dosi lo permetteranno. Il neo commissario all’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo e Fabrizio Curcio, nuovo numero uno scelto al posto di Angelo Borrelli alla Protezione Civile, hanno avuto il primo confronto anche con i ministri della Salute e degli Affari Regionali per coordinare le due strutture con l’intento di riallineare la strategia che ora ha declinazioni diverse in ogni area del Paese. Al momento, resta ai margini la Croce Rossa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’in mimetica e quello ‘laico’ dellaper riorganizzare il piano didi, che dovrebbe scattare da aprile. Un mese al massimo per uniformare e pianificare la campagna con l’obiettivo di implementare il numero delle somministrazioni, quando le forniture di dosi lo permetteranno. Il neo commissario all’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo e Fabrizio Curcio, nuovo numero uno scelto al posto di Angelo Borrelli alla, hanno avuto il primo confronto anche con i ministri della Salute e degli Affari Regionali per coordinare le due strutture con l’intento di riallineare la strategia che ora ha declinazioni diverse in ogni area del Paese. Al momento, resta ai margini lache ...

