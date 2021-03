Epic Games acquisisce Mediatonic, lo sviluppatore di Fall Guys (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo sviluppatore di Fall Guys, Mediatonic, è stato acquisito da Epic Games, come parte dell'acquisizione di Tonic Games Group da parte degli sviluppatori di Fortnite e Unreal Engine. Annunciando l'accordo sul suo sito web, Mediatonic ha definito la mossa una "grande vittoria per Fall Guys", sostenendo che l'unione con Epic "accelererà i nostri piani per migliorare il gioco e portare Fall Guys a quanti più giocatori possibile, pur continuando a supportare la community." Secondo lo sviluppatore, non cambierà nulla per Fall Guys dopo l'acquisizione: "a ogni stagione continueremo ad espanderci ... con nuovi contenuti, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lodi, è stato acquisito da, come parte dell'acquisizione di TonicGroup da parte degli sviluppatori di Fortnite e Unreal Engine. Annunciando l'accordo sul suo sito web,ha definito la mossa una "grande vittoria per", sostenendo che l'unione con"accelererà i nostri piani per migliorare il gioco e portarea quanti più giocatori possibile, pur continuando a supportare la community." Secondo lo, non cambierà nulla perdopo l'acquisizione: "a ogni stagione continueremo ad espanderci ... con nuovi contenuti, ...

