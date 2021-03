Crotone | Cosmi | “Conoscevamo il valore dell’Atalanta Credo nella salvezza”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Illo, ovviamente volevo capire quello che questa squadra ha dentro. Purtroppo, al di là dell’immensoho capito che non si può affrontare senza sette giocatori importanti per questo gruppo. Oggi mancavano Ounas, Di Carmine, Benali, Molina, tutti giocatori che hanno fatto spesso i titolari. Avrei voluto iniziare contro un altro avversario”. Sono queste le parole di Serse, allenatore delai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Oggi avremmo potuto giocare una partita migliore e perdere lo stesso. Hanno due giocatori, come Muriel e Ilicic, ancora migliorati rispetto a quando li allenavo io. Ma io, ma noi ...