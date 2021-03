Chi sono i Dellai, i due fratelli vincitori di Area Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dellai è un progetto che parte dalla passione di due fratelli per la musica, che sarà il loro collante anche se gli studi e il lavoro spesso li porteranno a vivere in città diverse.Luca frequenta economia alla sapienza di Roma e Matteo studia architettura all’università di Ferrara. L’interesse per la scrittura viene coltivato anche se vivono lontani in questi anni, e il 22 Maggio 2020 decidono di fare uscire il loro primo singolo autoprodotto: Non passano gli aerei. Poco dopo verranno notati dalla struttura Riminese LucaRedCrew, che si occupa anche di sviluppo e supporto per diversi giovani emergenti, la quale gli propone un contratto discografico e manageriale decidendo di investire sul Duo romagnolo. Nella fase degli ascolti emerge il brano: “Io sono Luca” e in comune accordo si deciderà di provare la strada di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)è un progetto che parte dalla passione di dueper la musica, che sarà il loro collante anche se gli studi e il lavoro spesso li porteranno a vivere in città diverse.Luca frequenta economia alla sapienza di Roma e Matteo studia architettura all’università di Ferrara. L’interesse per la scrittura viene coltivato anche se vivono lontani in questi anni, e il 22 Maggio 2020 decidono di fare uscire il loro primo singolo autoprodotto: Non passano gli aerei. Poco dopo verranno notati dalla struttura Riminese LucaRedCrew, che si occupa anche di sviluppo e supporto per diversi giovani emergenti, la quale gli propone un contratto discografico e manageriale decidendo di investire sul Duo romagnolo. Nella fase degli ascolti emerge il brano: “IoLuca” e in comune accordo si deciderà di provare la strada di ...

