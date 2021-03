Casavatore sott’assedio | carabinieri circondano le piazze della droga

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Ormai da alcune ore idel comando Provinciale di Napoli stanno presidiando la città di, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militaricompagnia di Casoria, dislocati nei punti strategicicittà per posti di controllo. In atto perquisizioni alla ricerca di armi e: in un appartamento sono stati rinvenuti già rivenute 44 pacchetti di sigarette di contrabbando. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispettonormativa anticontagio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.