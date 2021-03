Attentato terroristico in corso: bloccati tutti i treni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico". Secondo le prime informazioni, ad attaccare gli 8 con un coltello è stato un ragazzo sui vent'anni. Il giovane è stato poi colpito dalla polizia e portato in ospedale. Alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale con l'ambulanza. Stando a quanto riporta la portavoce della polizia della regione Est, Angelica Israelsson, alcuni sono feriti in modo grave e altri in modo lieve. Notizia in aggiornamento . Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco". Secondo le prime informazioni, ad attaccare gli 8 con un coltello è stato un ragazzo sui vent'anni. Il giovane è stato poi colpito dalla polizia e portato in ospedale. Alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale con l'ambulanza. Stando a quanto riporta la portavoce della polizia della regione Est, Angelica Israelsson, alcuni sono feriti in modo grave e altri in modo lieve. Notizia in aggiornamento .

