Arrivano i bastoncini da sci riscaldati

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Le temperature del Quebec sono molto fredde, tanto da aver indotto tra amici amanti della pista bianca a scoprire se e quali fossero i prodotti in grado di agevolare le discese garantendo un po’ di calore. Una ricerca sfociata in Magnetude X,da sciche consentono di scegliere tra quattro livelli preimpostati, tramite un pulsante posizionato sulla parte posteriore dell’oggetto, che riconosce il tocco anche se la mano indossa i guanti. Grazie alla batteria al litio, è in grado di riscaldare l’elemento per un massimo di 5,5 ore, mentre il bastone resta nel complesso leggero e la sua impugnatura non troppo ingombrante. L’obiettivo di Olivier Breton, Philippe Dumouchel e Olivier Dubois, il trio dietro Magnetude Sport era creare strumenti utili per eliminare le preoccupazioni degli sciatori sulle temperature troppo fredde prima o ...