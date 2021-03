(Anti) Sanremo 2021: Morgan pubblica la versione integrale della canzone contro Bugo (Di giovedì 4 marzo 2021) Bugo e Morgan Morgan non ci sta. Rivedere Bugo sul palco dell’Ariston un anno dopo il fattaccio che ha portato alla loro squalifica nel Festival di Sanremo 2020 è stato troppo, così, forte del malumore già maturato per la sua esclusione dall’edizione di quest’anno e dalla serata finale di Sanremo Giovani, ha detto basta. E si è ripreso la scena a modo suo, ovvero postando su Instagram un video con la sua versione completa di Sincero, il brano cantato con Bugo a Sanremo. Dite la verità: passata la tempesta del “dov’è Bugo?“, vi siete chiesti come proseguiva la versione indispettita e rancorosa che Morgan gli stava dedicando sul palco, così offensiva da costringerlo ad andare via. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021)non ci sta. Rivederesul palco dell’Ariston un anno dopo il fattaccio che ha portato alla loro squalifica nel Festival di2020 è stato troppo, così, forte del malumore già maturato per la sua esclusione dall’edizione di quest’anno e dalla serata finale diGiovani, ha detto basta. E si è ripreso la scena a modo suo, ovvero postando su Instagram un video con la suacompleta di Sincero, il brano cantato con. Dite la verità: passata la tempesta del “dov’è?“, vi siete chiesti come proseguiva laindispettita e rancorosa chegli stava dedicando sul palco, così offensiva da costringerlo ad andare via. ...

