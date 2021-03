Alex Schwazer sul palco di Sanremo 2021: «Tornerò a vincere» (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è stata amarezza, nel racconto di Alex Schwazer. Non c’è stato vittimismo, il tentativo retorico di suscitare un qualche moto di compassione. Il campione, oro olimpico nei cinquanta chilometri di marcia a Pechino 2008, non ha cercato empatia, ma riscatto. «Nessuno mi ridarà la vita persa, non si può tornare indietro. Quello che si può fare è rimediare», ha detto, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, «Ho tanta determinazione, voglio chiudere questo cerchio. Ho vinto in tribunale, ma io sono uno sportivo e voglio vincere sul campo di gara. E lì tornerò», la promessa di Schwazer, che il Tribunale di Bolzano, «un giudice coraggioso, che nella sfortuna è stato la mia fortuna», ha assolto dall’accusa di doping. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è stata amarezza, nel racconto di Alex Schwazer. Non c’è stato vittimismo, il tentativo retorico di suscitare un qualche moto di compassione. Il campione, oro olimpico nei cinquanta chilometri di marcia a Pechino 2008, non ha cercato empatia, ma riscatto. «Nessuno mi ridarà la vita persa, non si può tornare indietro. Quello che si può fare è rimediare», ha detto, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, «Ho tanta determinazione, voglio chiudere questo cerchio. Ho vinto in tribunale, ma io sono uno sportivo e voglio vincere sul campo di gara. E lì tornerò», la promessa di Schwazer, che il Tribunale di Bolzano, «un giudice coraggioso, che nella sfortuna è stato la mia fortuna», ha assolto dall’accusa di doping.

