Valentino | romantico e punk | trova la sua casa ideale nel Piccolo Teatro

Comincia con Nothing compares 2u, il celebre brano di Sinéad O' Connor, cantato magnificamente dalla voce intensa dolcissima e tormentata dell'artista britannica Cosima accompagnata dall'Orchestra Verdi di Milano all'interno del Piccolo Teatro di Milano, lo spettacolo più emozionante di tutta la settimana della moda Milanese: la sfilata autunno/inverno 2021-22, Valentino Act collection. Memorabile. Pierpaolo Piccioli ha scelto un Teatro per il suo appuntamento, con la consapevolezza che questo gesto in questo momento significa ricordare che la cultura è da sempre il vero atto sovversivo, oggi il segno non può che essere radicale o meglio punk come lui lo definisce, affidando a quel movimento un timbro permanente e non limitato ai dissacranti anni '70. È un segno-simbolo, è il motore di una ricerca ...

