Un iPhone pieghevole solo nel 2023, come dovrebbe essere (Di martedì 2 marzo 2021) Ci sono nuovi rumor relativi al primo iPhone pieghevole. Non è un mistero che Apple sia decisamente in ritardo sulla tecnologia foldable rispetto ai concorrenti Android, in particolare Samsung, Huawei e anche Motorola. Eppure, a Cupertino sembrerebbero non essere affatto preoccupati della mancata rivoluzione tecnologica: tanto è vero che il prossimo dispositivo rivoluzionario è atteso addirittura non prima del 2023. Della pianificazione temporale è abbastanza certo il noto analista Ming-Chi Kuo. L'esperto non è certo nuovo a rumor e anticipazioni per il mondo Apple, quindi le sue ultime dichiarazioni sono senz'altro da prendere in considerazione. Il dispositivo avrebbe un'estensione del display non inferiore ai 7,5 pollici e non superiore agli 8, almeno da aperto. Proprio nel design, il primo ...

