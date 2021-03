Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 5

(Di martedì 2 marzo 2021) Ieri, 1 marzo 2021, la finale delVip 20/21 ha decretato il suo: è, che ha battuto nell’ultimo scontro Pierpaolo Petrelli, guadagnandosi il 68% delle preferenze del pubblico. La lunghissima serata, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio, ha visto uscire prima Andrea Zelletta – che si scontrava al televoto proprio con-, poi Dayane Mello (quarta classificata) e infine Stefania Orlando (terza classificata), per poi arrivare allo scontro finale. Tutti i finalisti, nel corso della serata, hanno potuto riabbracciare gli affetti più cari: genitori, fratelli e, soprattutto, figli, perché sia la Mello che Petrelli sono genitori e avevano quindi lasciato i loro bambini per un periodo ...

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - Corriere : Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 - Fabsbrenda7 : RT @Corriere: Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021 - Sunuovigiorni : Come al solito Il Tempo riesce a cogliere ogni sfaccettatura di Tommaso. Articolo meraviglioso. Spero che qualcuno… -

Saltano tutti gli schemi dopo la fine della puntata finale del Grande Fratello Vip , che ha decretato la vittoria di. Il vippone vincitore ha abbracciato felice Alfonso Signorini, trattenendosi a parlare con lui, che sembra avergli espresso una certa gratitudine. Ecco cosa è successo. L'influencer al televoto contro Pierpaolo Pretelliè il vincitore del Grande Fratello Vip . Dopo più di 5 mesi insieme, si è conclusa ieri sera la quinta edizione del reality in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di ... Tommaso Zorzi stravince il GF Vip 5. Sul podio l'influencer milanese trionfa davanti a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.