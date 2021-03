Pd: Borghi, ‘da Conte lezione sbagliata, da noi Fregoli non trova casa’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Vede, professor Conte, se questa è la sua prima lezione da leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una lezione sbagliata”; “il suo “populismo sano” del suo primo governo, così come il “sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi “moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono…) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione”. Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Vede, professor, se questa è la sua primada leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una”; “il suo “populismo sano” del suo primo governo, così come il “sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi “moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono…) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione”. Lo scrive su Facebook Enrico, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

