Ollolai, il piccolo paese sardo rinato grazie alle case in vendita a un euro (e a un reality). Oggi è meta di smart worker da tutto il mondo (Di martedì 2 marzo 2021) Quattro anni fa sembrava destinato a diventare un paese fantasma, Oggi invece un piccolo comune in provincia di Nuoro è meta di smart-worker da tutto il mondo. È la storia di Ollolai, un paesino di poco più di 1.200 abitanti situato nella Barbagia, una vasta regione montuosa della Sardegna centrale che si estende sui fianchi del massiccio del Gennargentu. Il tutto, come racconta il Corriere della Sera, è nato nel 2018 da un’idea dell’allora primo cittadino Efisio Arbau, che ha deciso di mettere in vendita tredici case in pieno centro storico a un euro. Le abitazioni erano vecchie, da ristrutturare e in disuso, e i nuovi acquirenti hanno l’obbligo, da contratto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Quattro anni fa sembrava destinato a diventare unfantasma,invece uncomune in provincia di Nuoro èdidail. È la storia di, un paesino di poco più di 1.200 abitanti situato nella Barbagia, una vasta regione montuosa della Sardegna centrale che si estende sui fianchi del massiccio del Gennargentu. Il, come racconta il Corriere della Sera, è nato nel 2018 da un’idea dell’allora primo cittadino Efisio Arbau, che ha deciso di mettere intrediciin pieno centro storico a un. Le abitazioni erano vecchie, da ristrutturare e in disuso, e i nuovi acquirenti hanno l’obbligo, da contratto di ...

