Mascherine | appalti e onoranze funebri “Anche i clan hanno fiutato l’affare Covid”

Il magistrato alla guida dell'Antimafia, Federico Cafiero de Raho, durante l'intervista concessa alla Repubblica, ammonisce: "Anche i clan hanno fiutato l'affare dell'epidemia". Dopo l'inchiesta del quotidiano con la quale la redazione ha mostrato numerosi imbrogli: mazzette, sprechi e appalti truccati legati al Covid, parla il magistrato, in prima fila nella lotta a corruzione e criminalità. Nell'anno del Covid è emerso con chiarezza che quando c'è un'emergenza le cosche sono pronte a intervenire. Per tale motivo de Raho insiste: "Bisogna impedire ad ogni costo che la criminalità organizzata possa avvantaggiarsi della crisi. I clan non devono toccare neppure un euro". Le cosche cercano di infiltrarsi soprattutto laddove ...

