LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2021 in DIRETTA: delusione azzurra! Nessun italiano ai quarti (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23: Ora DUJMOVITS Julia (AUT)-NADYRSHINA Sofia (RSF) 15.22: Come da pronostico la tedesca Joerg riesce ad avere la meglio per 22 centesimi sull'austriaca Riegler 15.21: Ora il primo quarto femminile: RIEGLER Claudia (AUT)-JOERG Selina (GER) 15.20: Questi i quarti di finale maschili: CAVIEZEL Dario (SUI)-KARL Benjamin (AUT) NOWACZYK Michal (POL)-SOBOLEV Andrey (RSF) LOGINOV Dmitry (RSF)-KWIATKOWSKI Oskar (POL) LEE Sangho (KOR)-PROMMEGGER Andreas (AUT) 15.19: 45 centesimi di vantaggio per l'austriaco Prommegger che supera il turno e va ai quarti 15.18: L'ultimo ottavo maschile: SARSEMBAEV Dmitry (RSF)-PROMMEGGER Andreas (AUT) 15.17: Tutto facile per il coreano Lee che rifila 49 centesimi al bulgaro Yankov 15.16: Ora YANKOV Radoslav (BUL)-LEE Sangho (KOR) 15.14: NOOOOOOOOOOOO

