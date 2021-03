Juventus-Spezia 3-0, Pirlo vince con i cambi: Tabellino e Highlights (Di martedì 2 marzo 2021) Gli inserimenti di Morata e Bernardeschi nella ripresa hanno cambiato volto a una partita sofferta Juventus-Spezia: Tabellino e Highlights Juventus-Spezia 3-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Juventus-Spezia: Tabellino e Highlights – La Juventus è chiamata a una prova di forza contro lo Spezia per rimanere terza in classifica e non perdere terreno dall’Inter capolista e dal Milan. La squadra allenata da vincenzo Italiano è inoltre un’avversaria molto meno facile da affrontare di quanto non dicano i valori sulla carta. Non è un caso che i liguri abbiano già battuto Napoli e Milan, guadagnandosi il titolo di “bestia ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 marzo 2021) Gli inserimenti di Morata e Bernardeschi nella ripresa hannoato volto a una partita sofferta3-0, Cronaca,ed– Laè chiamata a una prova di forza contro loper rimanere terza in classifica e non perdere terreno dall’Inter capolista e dal Milan. La squadra allenata danzo Italiano è inoltre un’avversaria molto meno facile da affrontare di quanto non dicano i valori sulla carta. Non è un caso che i liguri abbiano già battuto Napoli e Milan, guadagnandosi il titolo di “bestia ...

