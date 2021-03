Irama slitta ad oggi: positivo un membro del suo staff (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cambio in corsa a poche ore dall’apertura, quando Irama ha scoperto che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid. Risultato: ieri sera al suo posto si è esibita Noemi mentre l’artista toscano – negativo al tampone rapido – aspetta oggi l’esito del molecolare e in caso di conferma della negatività, si esibirà stasera. Seconda giornata di festival e seconda esibizione per Achille Lauro che ha inviato una lettera per spiegare il senso delle sue performance festivaliere: «Dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cambio in corsa a poche ore dall’apertura, quandoha scoperto che undel suoè risultatoal Covid. Risultato: ieri sera al suo posto si è esibita Noemi mentre l’artista toscano – negativo al tampone rapido – aspettal’esito del molecolare e in caso di conferma della negatività, si esibirà stasera. Seconda giornata di festival e seconda esibizione per Achille Lauro che ha inviato una lettera per spiegare il senso delle sue performance festivaliere: «Dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sanremo, positivo al covid un membro dello staff di Irama. Slitta l'esibizione

FUORI PROVINCIA " Primo intoppo Covid al Festival di Sanremo 2021. In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l'artista nato a Carrara nel 1995 e vissuto per anni in Lunigiana prima di spostarsi a Monza, è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato, arrivato nel tardo ...

Sanremo. Allarme Covid: Irama slitta a domani, al suo posto Noemi. Il programma

Il cantante Irama - Ansa . Allarme Covid al Festival nel giorno del debutto. Nello staff del cantante Irama è stato infatti rilevato un sospetto caso di positività e il cantante per precauzione è stato momentaneamente sospeso e non sarà presente stasera nella griglia di partenza. Al suo posto verrà ...

Ci siamo: è il momento di Sanremo SANREMO - È arrivato il momento della 71esima edizione del festival di Sanremo, quella più anomala di sempre a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Introdotti dai padroni di ...

