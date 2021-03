Il Torino non parte per Roma, rispetterà la quarantena imposta dall’Asl (Di martedì 2 marzo 2021) In attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, il Torino non è partito per Roma, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25esima giornata di campionato. I granata rispettano infatti la quarantena disposta dall’Asl, dopo gli otto giocatori positivi, che scade alla mezzanotte di oggi. La Lega, per il momento, non ha disposto al rinvio e quindi verrà decretato il 3-0 a tavolino con il ricorso successivo del club di Cairo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) In attesa dell’esito dei tamponi effettuati ieri pomeriggio, ilnon è partito per, dove alle 18.30 è in programma la partita con la Lazio, anticipo della 25esima giornata di campionato. I granata rispettano infatti ladisposta, dopo gli otto giocatori positivi, che scade alla mezzanotte di oggi. La Lega, per il momento, non ha disposto al rinvio e quindi verrà decretato il 3-0 a tavolino con il ricorso successivo del club di Cairo. SportFace.

