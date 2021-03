Il leader degli Imagine Dragons fa una donazione alla comunità LGBT (Di martedì 2 marzo 2021) Il cantante degli Imagine Dragons, Dan Reynolds si è sempre schierato al fianco della comunità LGBT e, soprattutto, contro l’omofobia. Queste non sono state solo parole al vento, in quanto, il leader del gruppo ha, infatti, deciso di donare la sua casa d’infanzia a Las Vegas (del valore di 1 milione di dollari) a un’associazione LGBT, Encircle. Dalle parole ai fatti, dimostrazioni che contano per davvero. Le parole di Dan Reynolds “Ho assistito per tutta la vita al difficile percorso che fanno i giovani LGBTQ – afferma Dan Reynolds, il leader degli Imagine Dragons per poi proseguire dicendo – soprattutto quelli provenienti dalle famiglie religiose. Quindi è con grande piacere che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 2 marzo 2021) Il cantante, Dan Reynolds si è sempre schierato al fianco dellae, soprattutto, contro l’omofobia. Queste non sono state solo parole al vento, in quanto, ildel gruppo ha, infatti, deciso di donare la sua casa d’infanzia a Las Vegas (del valore di 1 milione di dollari) a un’associazione, Encircle. Dalle parole ai fatti, dimostrazioni che contano per davvero. Le parole di Dan Reynolds “Ho assistito per tutta la vita al difficile percorso che fanno i giovaniQ – afferma Dan Reynolds, ilper poi proseguire dicendo – soprattutto quelli provenienti dalle famiglie religiose. Quindi è con grande piacere che ...

Tommasolabate : Il sondaggio Ipsos del @Corriere conferma, quantomeno dal punto di vista del gradimento degli italiani, la bontà de… - ivanscalfarotto : La Virginia è il primo Stato del sud degli USA ad abrogare la pena di morte. Una vittoria della civiltà giuridica… - Zazzawa3 : RT @radio_zek: “Ho assistito per tutta la vita al difficile percorso che devono compiere i giovani LGBT, soprattutto se in arrivo da famigl… - EnricoLetta : RT @Itasean: I Ministri degli Esteri dei Paesi #ASEAN si riuniscono oggi in via straordinaria per discutere della situazione in #Myanmar.… - DottRiccardi : RT @radio_zek: “Ho assistito per tutta la vita al difficile percorso che devono compiere i giovani LGBT, soprattutto se in arrivo da famigl… -