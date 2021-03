Giovane mamma 32enne si toglie la vita: non è riuscita a superare la violenza di gruppo subita (Di martedì 2 marzo 2021) Aveva solo 32 anni Nicola McIntyre, una donna che il 29 agosto scorso si è tolta la vita. La donna soffriva di pensieri intrusivi e non riusciva a smettere di avere flashback su un episodio molto doloroso che ha minato fortemente le basi della sua sanità mentale. La donna aveva subito violenza sessuale da un branco di delinquenti, un episodio talmente traumatico che ha frammentato completamente il proprio senso del sé. Quella terribile violenza che l’ha portata al sucidio Nicola era affetta da disturbi psichici dovuti a diversi traumi, tanto da arrivare a compiere l’estremo gesto. Il corpo è stato ritrovato esanime nella sua casa a Hull, nella regione inglese dello Yorkshire. La morte è stata attribuita ad un avvelenamento volontario: la donna si sarebbe tolta la vita ingerendo i farmaci che le erano ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Aveva solo 32 anni Nicola McIntyre, una donna che il 29 agosto scorso si è tolta la. La donna soffriva di pensieri intrusivi e non riusciva a smettere di avere flashback su un episodio molto doloroso che ha minato fortemente le basi della sua sanità mentale. La donna aveva subitosessuale da un branco di delinquenti, un episodio talmente traumatico che ha frammentato completamente il proprio senso del sé. Quella terribileche l’ha portata al sucidio Nicola era affetta da disturbi psichici dovuti a diversi traumi, tanto da arrivare a compiere l’estremo gesto. Il corpo è stato ritrovato esanime nella sua casa a Hull, nella regione inglese dello Yorkshire. La morte è stata attribuita ad un avvelenamento volontario: la donna si sarebbe tolta laingerendo i farmaci che le erano ...

ZZiliani : Ha segnato il 2-0 al minuto 23. Inglese, nato in Germania da padre nigeriano e mamma tedesca, ha 17 anni (ne compie… - alessio_vadori : @ChiamarsiBomber Sembra la versione giovane del ladro di mamma ho perso l’aereo.. - arthitlism : e non lo dico solo perchè mamma da giovane si vestiva e somigliava a denise dei robinson ma perchè si - arthitlism : ho preso una cotta per mamma da giovane ........................ - vantolam80 : RT @Emanuel86122063: Il tempo è 'denaro'per tutti....ma questo 'denaro' è semplicemente migliorare la qualità di vita di una giovane Mamma! -