Filippi: “Incarico che non potevo rifiutare, ecco le differenze tra me e Boscaglia. Formazione? Peretti ok, Rauti…” (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per Catania-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore in seconda Giacomo Filippi. "Rauti, Peretti e Valente? Rauti un po' acciaccato, Valente è a pieno regime e Peretti ha avuto solo un problema di crampi. differenze tra Filippi e Boscaglia? Ognuno di noi ha chiaramente le proprie idee tecnico-tattiche. Io le mie le ho sempre messe in campo, poi era lui chiaramente a decidere. In tre giorni non si può stravolgere un'identità tattica considerando anche che la squadra sa stare bene in campo. ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 marzo 2021) Sale l'attesa per Catania-Palermo.Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall'allenatore in seconda Giacomo. "Rauti,e Valente? Rauti un po' acciaccato, Valente è a pieno regime eha avuto solo un problema di crampi.tra? Ognuno di noi ha chiaramente le proprie idee tecnico-tattiche. Io le mie le ho sempre messe in campo, poi era lui chiaramente a decidere. In tre giorni non si può stravolgere un'identità tattica considerando anche che la squadra sa stare bene in campo. ...

WiAnselmo : Filippi: 'Incarico che non potevo rifiutare, ecco le differenze tra me e Boscaglia. Formazione? Peretti ok, Rauti..… - Mediagol : Filippi: 'Incarico che non potevo rifiutare, ecco le differenze tra me e Boscaglia. Formazione? Peretti ok, Rauti..… - ILOVEPACALCIO : Filippi: «Ecco come affronteremo il Catania. Non potevo rifiutare l'incarico» - Ilovepalermocalcio - ManziaPescara : Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Boscaglia. La guida tecnica della Prima… - chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? ESONERATO BOSCAGLIA Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Roberto Boscaglia. La guida… -