Covid, boom di reati con la pandemia. Svimez: Campania e Calabria in testa a classifica corruzione (Di martedì 2 marzo 2021) La pandemia da Covid offre nuove occasioni di business illegale alla criminalità organizzata. Per ciò che riguarda il rapporto tra territorio ed eventi di corruzione, la concentrazione maggiore di episodi si registra solo in alcune delle regioni tradizionalmente connaturate dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso, specificatamente la Campania e la Calabria, rispettivamente con il 39,9% e il 29,1% dei casi, mentre è marginale il peso della Sicilia e della Puglia che, messe assieme, raggiungono appena il 6% del totale. Sono i dati che Svimez presenterà domani durante un webinar sulla pagina Facebook dell'Associazione. Per i territori nei quali l'infiltrazione mafiosa è più recente, si registra una significativa presenza del Lazio con il 19% dei casi, principalmente per vicende ...

