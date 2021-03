Copasir, ora un presidente dell’opposizione. Scrive Vito (Fi) (Di martedì 2 marzo 2021) Con il completamento della squadra del governo Draghi (sinceri auguri di buon lavoro a tutti), può forse essere opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione per quanto riguarda il delicato settore della sicurezza nazionale. Il presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 3 della legge 124 del 3 agosto 2007, ha ritenuto opportuno delegare le funzioni che non gli sono attribuire in via esclusiva ad una Autorità delegata, nominando Sottosegretario il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli (particolari auguri di buon lavoro a lui!). Non occorre certo qui ricordare, rispetto ad alcune ipotesi circolate in ambienti giornalistici, che lo stesso articolo di legge prevede che l’Autorità delegata non può esercitare ulteriori funzioni di governo. Resta ora ancora sospesa la questione della composizione e della Presidenza del ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Con il completamento della squadra del governo Draghi (sinceri auguri di buon lavoro a tutti), può forse essere opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione per quanto riguarda il delicato settore della sicurezza nazionale. Ildel Consiglio dei Ministri, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 3 della legge 124 del 3 agosto 2007, ha ritenuto opportuno delegare le funzioni che non gli sono attribuire in via esclusiva ad una Autorità delegata, nominando Sottosegretario il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli (particolari auguri di buon lavoro a lui!). Non occorre certo qui ricordare, rispetto ad alcune ipotesi circolate in ambienti giornalistici, che lo stesso articolo di legge prevede che l’Autorità delegata non può esercitare ulteriori funzioni di governo. Resta ora ancora sospesa la questione della composizione e della Presidenza del ...

formichenews : #Copasir, ora un presidente dell’opposizione La versione di Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del C… - FabryWrath : @roughnuances @ChiodiDonatella @Storace Intoccati ?? Appiattimento ?? Abbiamo fatto un anno di nulla Cosmico , quan… - vivailclero : @ilriformista Quante menzogne... Berlusconi non intervenne, anzi in un primo momento rifiutò le dimissioni. La carr… - rexforte1 : Dunque abbiamo la Rai in mano alla destra ora a FDI sarà assegnata la commissione di vigilanza e il Copasir..i Serv… -