Colapesce & Dimartino | chi è il duo in gara a Sanremo

Colapesce & Dimartino canteranno in coppia sul palco dell'Ariston. La loro collaborazione è iniziata da tempo e continua a Sanremo A Sanremo i duetti sono sempre andati molto bene e oggi conosciamo quello composto da Colapesce & Dimartino, che porteranno in gara il brano Musica Leggerissima. Colapesce è il nome d'arte di Lorenzo Urciullo, che si fa notare molto presto sulla scena musicale italiana, quando nel 2012 vince la Targa Tenco per la miglior opera prima con il suo album d'esordio "Un meraviglioso declino". Successivamente ottiene altri successi con "Egomostro" (2015) e "Infedele" (2017). Colapesce è un artista a 360°, tant'è che nel 2015 pubblica, insieme ad Alessandro Baronciani, la ...

