Archways to Opportunity: McDonald’s premia con una borsa di studio un giovane dipendente (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – “Crediamo nel valore umano dei nostri dipendenti, dei nostri giovani. Stimoliamo le loro passioni e siamo al loro fianco per sostenerli nello sviluppo delle proprie potenzialità. Un Paese senza cultura è un Paese morto. Noi investiamo in know-how e formazione”, esordisce con queste parole Luigi Snichelotto, partner McDonald’s nel presentare il progetto Archways to Opportunity che interesserà anche le province di Salerno e Potenza. premiato a Salerno un giovane studente, dipendente del ristorante presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, con una borsa di studio del valore di 2000 euro a supporto del suo percorso universitario, grazie al progetto Archways to ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – “Crediamo nel valore umano dei nostri dipendenti, dei nostri giovani. Stimoliamo le loro passioni e siamo al loro fianco per sostenerli nello sviluppo delle proprie potenzialità. Un Paese senza cultura è un Paese morto. Noi investiamo in know-how e formazione”, esordisce con queste parole Luigi Snichelotto, partnernel presentare il progettotoche interesserà anche le province di Salerno e Potenza.to a Salerno unstudente,del ristorante presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano, con unadidel valore di 2000 euro a supporto del suo percorso universitario, grazie al progettoto ...

cilentonotizie : McDonald's (Salerno Via Roma) #mcdonaldsitalia #mcdonalds L’azienda, con la collaborazione degli oltre 140 franchis… - Il_Mezzogiorno : Presentazione “Archways to Opportunity”, il programma di finanziamento borse di studio Salerno e Potenza – Domani 2… - mediterranew : Archways to Opportunity: a Sassari McDonald’s premia con una borsa di studio due giovani dipendenti... - saporicondivisi : McDonald’s Salerno e Potenza – Presentazione “Archways to Opportunity”, il programma di finanziamento borse di stud… - GazzettaSalerno : McDonald’s Salerno e Potenza – Presentazione “Archways to Opportunity”, il programma di finanziamento borse di stud… -