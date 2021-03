Traffico Roma del 01-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via Cassiarallentato tra il raccordo e via di Grottarossa verso il centro su via Baldo degli Ubaldi rallentamenti per incidente all’altezza di via Giulio sacchetti verso il centro città trafficata anche via della Pineta Sacchetti tra via Montiglio è largo gemelli verso il Trionfale sulla Colombo rallentamenti per un restringimento di carreggiata per accertamenti tecnici tra il raccordo è la sottopasso con la Pontina verso il centro città Inoltre Ci sono code pere lavori anche tra via di Malafede via Cecilia verso il litorale sulla ...