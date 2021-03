"Ti dico io cosa devi fare" Così il "mago" violentava ?e truffava le sue vittime (Di lunedì 1 marzo 2021) Gabriele Laganà Il fantomatico "mago" operava in provincia di Reggio Calabria. L'uomo avrebbe convinto un disabile a sospendere le cure causandone, Così, la morte I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato Davide De Simone, un fantomatico "mago" di 40 anni, con l'accusa di omicidio colposo. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi, Barbara Borrelli su richiesta del procuratore facente funzioni Giuseppe Casciaro e del sostituto Giorgio Panucci. L'uomo sarebbe riuscito a raggirare un disabile mentale spingendolo a sospendere una cura farmacologica e a rifiutare un intervento chirurgico portandolo, Così, al decesso. Il mago, di origini siciliane ma che esercitava in provincia di Reggio Calabria, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Gabriele Laganà Il fantomatico "" operava in provincia di Reggio Calabria. L'uomo avrebbe convinto un disabile a sospendere le cure causandone,, la morte I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato Davide De Simone, un fantomatico "" di 40 anni, con l'accusa di omicidio colposo. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi, Barbara Borrelli su richiesta del procuratore facente funzioni Giuseppe Casciaro e del sostituto Giorgio Panucci. L'uomo sarebbe riuscito a raggirare un disabile mentale spingendolo a sospendere una cura farmacologica e a rifiutare un intervento chirurgico portandolo,, al decesso. Il, di origini siciliane ma che esercitava in provincia di Reggio Calabria, ...

