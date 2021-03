Sicurezza in Barriera di Milano, respinta proposta di Forza Italia per l’esercito in strada (Di lunedì 1 marzo 2021) Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e consumo di crack in Sala Rossa aveva attirato l’attenzione del mondo politico locale. Oggi invece in Sala Rossa è stato bocciato l’ordine del giorno dei consiglieri di Forza Italia Raffaele Petrarulo e Federica Scanderebech per dei presidi permanenti dell’esercito nel quartiere: “Le immagini dello scorso martedì del video andato in onda al programma tv delle Iene sono ancora nella nostra mente. – dichiarano gli esponenti azzurri – Nessuno ha voluto assumersi oggi la responsabilità di un confronto sulla problematica della Sicurezza su Barriera di Milano, infatti non sono state concesse le nostre richieste di comunicazioni della Sindaca che ha le deleghe, e se non ci fosse stata questa mozione precedente ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 1 marzo 2021) Una settimana fa il servizio de Le Iene che ritraeva la situazione dello spaccio e consumo di crack in Sala Rossa aveva attirato l’attenzione del mondo politico locale. Oggi invece in Sala Rossa è stato bocciato l’ordine del giorno dei consiglieri diRaffaele Petrarulo e Federica Scanderebech per dei presidi permanenti delnel quartiere: “Le immagini dello scorso martedì del video andato in onda al programma tv delle Iene sono ancora nella nostra mente. – dichiarano gli esponenti azzurri – Nessuno ha voluto assumersi oggi la responsabilità di un confronto sulla problematica dellasudi, infatti non sono state concesse le nostre richieste di comunicazioni della Sindaca che ha le deleghe, e se non ci fosse stata questa mozione precedente ...

