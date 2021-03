Schianto frontale | muore mamma 39enne | ferita la figlioletta

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tragedia della strada nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, attorno alle 20.30 circa a Paese, lungo via Baldrocco. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Polo guidata ...

La donna, nello, ha riportato ferite gravissime ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è poi spirata. Lesioni più lievi per la sua ...Violentissimo locontro un'altra auto.Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso e ambulanza e automedica del Suem 118 Per ora non chiara la dinamica dell'incidente: la Palio della donna era diretta da Castagnole in direzio ...Non ce l’ha fatta Stefania Bonaldo, la donna di 39 anni rimasta coinvolta nell’incidente domenica sera a Paese, in provincia di Treviso, ...